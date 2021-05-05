В Каунасе ученики 5-11 классов в школы в этом учебном году не вернутся

Такое решение было принято после оценки мнения педагогов, родителей и самих детей, а также сложной эпидемиологической ситуации. По данным муниципалитета, если в городе появятся школы, где община захочет вернуться в классы и сможет соблюдать все требуемые правила безопасности, то рассмотрят вопрос возвращения в них к смешанному способу преподавания.

"Когда обсуждался вопрос возвращения детей в школы, мы обратились к тем, кого эти перемены коснутся напрямую – к школьным общинам. (...) Сейчас позиция большинства однозначная – закончить учебу удаленно, в безопасности. Конечно, еще есть несколько частных школ, которые пока не дали ответ, их вопрос решается", – сказала заместитель главы администрации Каунасского муниципалитета Эгле Андрюшкене.

"Невелика вероятность того, что в нескольких школах с середины мая вернутся к контактному обучению", – отметила она.

В 58 школах города учатся 13 200 учеников начальных классов, почти 19 000 5–11 классов и больше 2000 двенадцатиклассников – это достаточно большое количество для возвращения к контактному обучению.

В апреле инициативная группа каунасских школьников провела опрос, который показал, что из 3519 школьников больше 2700 не хотят возвращаться в школы в этом учебном году.

Похожую позицию высказали и руководители 46 школ - они единогласно высказались за завершение учебного года в удаленном формате.