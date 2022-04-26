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Несмотря на то, что весна в этом году холодная, и синоптики сообщают о ночных заморозках, в Каунасе, на острове Немана зацвели сакуры, сообщает портал Kas vyksta Kaune.
Синоптики обещают, что будет пасмурно, однако на берегу реки пахнет весной.
Сакуры в Каунасе цветут почти 20 лет, их посадили в 2003 году, в честь годовщины литовско-японских дипломатических отношений. Нынешняя аллея была сформирована в 2018 году, потому что многие из посаженных в 2003 г. деревьев замерзли.
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