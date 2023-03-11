Британский исполнитель побывал в Литве в третий, а в Каунасе - во второй раз. Весной 2015 г. состоялся первый концерт Уильямса в Каунасе, все билеты раскупили в короткий срок. 6 лет назад исполнитель выступил в парке Вингис, это было самое грандиозное шоу 2017 года в странах Балтии.
Правда, 10 марта 2023 года часть поклонников исполнителя так и не добралась до Каунаса из-за непогоды. За несколько часов до начала концерта произошло ДТП на магистрали А1 Вильнюс-Каунас, там образовался огромный затор. В интернете путешественникам рекомендовали ехать в Каунас через Тракай, Кярнаве или Бирштонас.
Позже сообщили, что поезд Вильнюс-Каунас, на котором на концерт также ехало немало поклонников Уильямса, сбил человека, поэтому его пассажиры не смогли добраться в Каунас в положенное время.
Однако те, кому удалось добраться до арены "Жальгирис", смогли увидеть концерт и послушать хорошо известные песни Уильямса Angels, Eternity, The Road To Mandalay и Lost.
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