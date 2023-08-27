В Каунасе состоялся грандиозный концерт SEL: не обошлось без драк и нарушений общественного порядка

Концерт не оставил зрителей равнодушными. Фанаты благодарили SEL за отличный концерт.

"Концерт был отличный, организация замечательная, были и акценты поддержки Украины, этого достаточно, чтобы понять, что Драгунас - не ватник, чего не могу сказать о мэре Каунаса, которого многие боготворят.

То, что Дракунас делает с музыкой - великолепно, плюс, это литовская музыка. Мероприятие совершенное, только некоторые люди пришли, чтобы напиться, а не посмотреть шоу, им было бы дешевле в каком-нибудь кабаке сидеть. Хорошего дня всем и счастья", – писала одна читатель портала Kas vyksta Kaune.

Несмотря на то, что концерт был великолепным, на стадионе можно было увидеть и шокирующие картины. Участники концерта мочились на стены стадиона, разбрасывали мусор, бутылки.