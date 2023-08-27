В Каунасе состоялся грандиозный концерт SEL: не обошлось без драк и нарушений общественного порядка

Концерт не оставил зрителей равнодушными. Фанаты благодарили SEL за отличный концерт.
"Концерт был отличный, организация замечательная, были и акценты поддержки Украины, этого достаточно, чтобы понять, что Драгунас - не ватник, чего не могу сказать о мэре Каунаса, которого многие боготворят.
То, что Дракунас делает с музыкой - великолепно, плюс, это литовская музыка. Мероприятие совершенное, только некоторые люди пришли, чтобы напиться, а не посмотреть шоу, им было бы дешевле в каком-нибудь кабаке сидеть. Хорошего дня всем и счастья", – писала одна читатель портала Kas vyksta Kaune.
Несмотря на то, что концерт был великолепным, на стадионе можно было увидеть и шокирующие картины. Участники концерта мочились на стены стадиона, разбрасывали мусор, бутылки.
"На стадионе было слишком мало контейнеров, поэтому, когда люди уходили, стадион был похож на огромную свалку,больше всего валялось жестянок от пива", – писала одна из девушек и прибавила, что у туалетов в очередях люди стояли по полчаса. Из-за этого "туалетом" стал паркинг для VIP-персон на стадионе.
Глава агентства A Management Аушра Виркелите, которая отвечала за организацию концерта, сказала, что некоторым зрителям не хватало культуры. Мусор убрали сразу же после мероприятия - в течение 15 минут.
Она заверила, что туалетов было достаточно, а вот публика была такая, которая позволяла себе мочиться, где попало...
Праздничное настроение на концерте омрачила и драка с участием примерно 12 человек.
"Один мужчина проходил мимо другого и ударил его, а потом стоявшую рядом с ним женщину", – сообщала одна из зрителей.
Представители комиссариата информацией о драке не располагают.