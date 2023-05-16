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На концерт группы SEL на каунасском стадионе им. С.Дарюса и С.Гиренаса уже продано больше 10 000 билетов, однако разговоры о моральности руководства стадиона по-прежнему не смолкают. У главы компании Startas Мантаса Райлы несколько раз спрашивали, почему они разрешили концерт Эгидиюса Драгунаса, прославившегося скандальными заявлениями о войне в Украине, и наконец-то он прокомментировал это решение.
Egidijus Dragūnas
Egidijus Dragūnas
© DELFI / Josvydas Elinskas

В интервью lrt.lt Райла сказал, что знаком с Драгунасом много лет, за это время скандалов было немало.

"Но никто, наверное, не будет отрицать, что он - талантливый исполнитель, он собирает толпы людей. Я думаю, что эта ошибка или какое-то не то слово, которое он использовал - это глупость, его это тяготит", – сказал он.

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Райла также заметил, что концерт Драгунаса будет посвящен Украине, а на разогреве выступит украинская группа, во время концерта будут проводить сборы помощи Украине.

"Почему бы и нет", – сказал lrt.lt глава Startas.

Delfi напоминает, что информацией о концерте на стадионе Драгунас поделился неделю назад.

"В этом году мы решили не проводить традиционные концерты в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе, проведем один, но зато вау. Это позволит нам сконцентрироваться на одном мероприятии и направить на него все силы. Это еще одна причина не пропускать это шоу. Арены мы уже собирали, сейчас будет другой уровень, ведь на каунасском стадионе им. С.Дарюса и С.Гиренаса вмещаются три арены. Это будет первый концерт там, значит момент – исторический", – сказал Sel в интервью.

В течение нескольких дней было продано больше 10 000 билетов на концерт SEL в Каунасе.

Правда, это будет единственный концерт SEL в этом году в Литве, зато Драгунас с группой планирует выступить в Чикаго, Нью-Йорке, Осло, Дублине и Лондоне.

Весной прошлого года в инстаграме Драгунас назвал происходящее в Украине "естественным самоочищением планеты".

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