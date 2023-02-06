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В минувшую пятницу в Каунасе врачи скорой помощи получили звонок женщины, которая сообщила, что у нее начались роды. В указанное место выехала бригада скорой помощи, но младенец к приезду врачей уже появился на свет.
В Каунасе скорая спешила к роженице, но приехала, когда младенец уже родился
© Kas vyksta Kaune

Радостной историей поделились работники Каунасской скорой помощи.

"В пятницу, 3 февраля, в 10:55 ч. Мы получаем звонок. Диспетчер Иоана Василюте услышала голос женщины, которая сообщила, что у нее начались роды. Диспетчер, задавая вопросы, активировала бригаду скорой помощи (1516) и поддерживала разговор с женщиной. Иоана инструктировала роженицу, чтобы помочь ей до приезда врачей. Когда на место происшествия приехала скорая, врачи оценили состояние роженицы и появившегося на свет младенца, а потом обоих доставили в больницу!

Мы очень рады, что история имела счастливый конец! Благодарил пациентку, которая выполняла все указания диспетчера Иоаны до приезда скорой. Благодарим наших коллег – врача Г.Стравинскайте, медсестру Н.Стручинскайте, фельдшера-водителя Г.Бараускаса и диспетчера И.Василюте! Молодцы", – написали врачи.

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