В Каунасе сильный ветер сорвал крышу дома

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Порывистый ветер нанес ущерб каунасцам. Сообщается, что в Панемуне, на ул. Вайдото, ветер сорвал крышу дома, пишет Kas vyksta Kaune.
"Панемуне. Осторожно, у людей ветер снес крышу дома... Формируется затор", – сообщила жительница Каунаса.
Специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Джюгинта Вайткявичене сказала, что на ул. Вайдото уже работают пожарные-спасатели, вызван подъемник.
Данных о пострадавших пока нет.
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