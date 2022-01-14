В Каунасе сильный ветер сорвал крышу дома

"Панемуне. Осторожно, у людей ветер снес крышу дома... Формируется затор", – сообщила жительница Каунаса.

Специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Джюгинта Вайткявичене сказала, что на ул. Вайдото уже работают пожарные-спасатели, вызван подъемник.

Данных о пострадавших пока нет.