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Порывистый ветер нанес ущерб каунасцам. Сообщается, что в Панемуне, на ул. Вайдото, ветер сорвал крышу дома, пишет Kas vyksta Kaune.
В Каунасе сильный ветер сорвал крышу дома
© R. Tenio nuotr. / Kas vyskta Kaune inf.

"Панемуне. Осторожно, у людей ветер снес крышу дома... Формируется затор", – сообщила жительница Каунаса.

Специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Джюгинта Вайткявичене сказала, что на ул. Вайдото уже работают пожарные-спасатели, вызван подъемник.

Данных о пострадавших пока нет.

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