В Каунасе сильный ветер "носит" контейнеры, валит деревья

Читатель портала в 13.30 ч. поделился фотографиями с ул. Аушрос. Там упала береза и перегородила проезжую часть, на земле лежали оборванные провода.
В 13 ч. на проспекте Саванорю ветер перевернул мусорные контейнеры, повалил рекламный стенд.
В 13.10 ч. без интернета и телевидения остались жители Верхних Шанчай, клиенты компании Init.
В 12.30 ч. в группе Kas vyksta Kaune сообщалось, что на дороге Каунас-Укмерге около деревни Пагялежяй на проезжей части лежит дерево.
В 15 ч. на ул. Науякурю во дворе многоквартирного дома стоял автомобиль пожарных-спасателей. Здесь в парке дерево упало на другие деревья, убрать его было сложно, поэтому территорию обнесли стоп-лентой и стали распиливать дерево на части.
Каунасские пожарные-спасатели в воскресенье сообщили, что до 13 ч. они получили 29 сообщений – в основном о поваленных деревьях и оборванных провода.