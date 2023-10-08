В Каунасе сильный ветер "носит" контейнеры, валит деревья

 
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Vėtra Kaune
Vėtra Kaune
ФОТО: Kas vyksta Kaune skaitytojų nuotr.

Читатели портала Kas vyksta Kaune в воскресенье продолжают фиксировать последствия сильного ветра. Ветер носит легкие вещи, валит деревья, рвет провода.

Читатель портала в 13.30 ч. поделился фотографиями с ул. Аушрос. Там упала береза и перегородила проезжую часть, на земле лежали оборванные провода.

Vėtra Kaune

В 13 ч. на проспекте Саванорю ветер перевернул мусорные контейнеры, повалил рекламный стенд.

В 13.10 ч. без интернета и телевидения остались жители Верхних Шанчай, клиенты компании Init.

В 12.30 ч. в группе Kas vyksta Kaune сообщалось, что на дороге Каунас-Укмерге около деревни Пагялежяй на проезжей части лежит дерево.

В 15 ч. на ул. Науякурю во дворе многоквартирного дома стоял автомобиль пожарных-спасателей. Здесь в парке дерево упало на другие деревья, убрать его было сложно, поэтому территорию обнесли стоп-лентой и стали распиливать дерево на части.

Vėtra Kaune

Каунасские пожарные-спасатели в воскресенье сообщили, что до 13 ч. они получили 29 сообщений – в основном о поваленных деревьях и оборванных провода.

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