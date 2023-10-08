В Каунасе сильный ветер "носит" контейнеры, валит деревья

Читатель портала в 13.30 ч. поделился фотографиями с ул. Аушрос. Там упала береза и перегородила проезжую часть, на земле лежали оборванные провода.

В 13 ч. на проспекте Саванорю ветер перевернул мусорные контейнеры, повалил рекламный стенд.

В 13.10 ч. без интернета и телевидения остались жители Верхних Шанчай, клиенты компании Init.

В 12.30 ч. в группе Kas vyksta Kaune сообщалось, что на дороге Каунас-Укмерге около деревни Пагялежяй на проезжей части лежит дерево.

В 15 ч. на ул. Науякурю во дворе многоквартирного дома стоял автомобиль пожарных-спасателей. Здесь в парке дерево упало на другие деревья, убрать его было сложно, поэтому территорию обнесли стоп-лентой и стали распиливать дерево на части.