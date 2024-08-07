2024.08.07 16:04

В Каунасе сгорел дом баскетболиста Йонаса Мачюлиса

 
ru.DELFI.lt
Kaune supleškėjo Jono Mačiulio namas
Kaune supleškėjo Jono Mačiulio namas
ФОТО: Delfi, Kas vyksta Kaune

Во вторник поздно вечером в Каунасе, на проспекте Саванорю, сгорел деревянный дом. К счастью, во время пожара никто не пострадал. На место происшествия приезжал известный баскетболист Йонас Мачюлис. Оказывается, он был одним из совладельцев дома.

Мачюлис подтвердил Delfi, что он является совладельцем дома, а информацию о пожаре получил не от служб, а через людей, которые совсем не связаны с происшествием.

„Пожар увидели проезжавшие мимо друзья. Они мне и позвонили“, – сказал баскетболист.

„Тут особенно не о чем говорить. Дом сгорел, надо все приводить в порядок“, – прокомментировал он.

На вопрос, что стало причиной пожара в нежилом доме, он ответил, что ждет выводов экспертов.

„Службы выясняют, все делают свою работу. Мы ждем информацию“, – сказал Мачюлис.

„Дом сгорел – его надо сносить. Такие убытки“, – продолжил он.

Jonas Mačiulis

Напомним, что портал сообщал о пожаре на проспекте Саванорю в Каунасе.

Начато расследование по 2 ч. 187 ст. УК ЛР (уничтожение или порча имущества).

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