Пресс-секретарь Каунасского муниципалитета Раса Маркаускайте сказала, что скульптура "Воина" временно доставлена на территорию компании Kauno švarа.
"Мы считаем, что в будущем ее можно будет увидеть в Грутском парке. Если владельцы парка попросят муниципалитет передать им скульптуру, такое предложение будет рассмотрено", – сказала Маркаускайте.
Уже сообщалось о том, что памятники советским воинам убрали в Мариямполе и Кедайняйском районе.
После того как Россия начала войну в Украине, министр культуры Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, который развязал руки муниципалитетов - они могут решать вопрос советского наследия на кладбищах самостоятельно.
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