По данным издания, горсовет города принял решение взимать плату на большем числе улиц, поскольку увеличился поток машин в городе – расширят синюю и зеленую зоны, станет меньше бесплатных мест парковки. Согласно подсчетам, площадь платных парковок увеличится на 10%.
Кроме того, летом будут взимать плату на стоянках около пляжей (с 1 мая по 15 сентября придется платить 0,5 евро в час). Кроме того, сделают платной парковку в большей части дворов Старого города Каунаса и в центре. Жителям предоставят льготную систему оплаты паркинга.
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