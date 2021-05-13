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По причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) рекомендует остановить в Каунасе контактное обучение учеников начальной школы.
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
© Shutterstock

"Каунасский департамент НЦОЗ рекомендовал Каунасскому самоуправлению остановить образовательный процесс в школах на две недели, вернуться к удаленному обучению", – говорится в сообщении центра.

По данным НЦОЗ, в начале этой недели в 14 школах Каунаса фиксировались активные вспышки. Случаи COVID-19 установлены в 10 средних и в четырех начальных школах.

В целом зарегистрировано 68 случаев COVID-19, заболели 66 детей и два педагога.

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В Каунасе в 58 из 80 школ ведется профилактическое тестирование накопительным методом, чтобы процесс образования мог осуществляться контактным способом.

В других городах страны в добровольном тестировании участвуют только нескольку школ. Почти все самоуправления отказались от тестирования учеников 5-11 классов и решили завершить учебный год удаленно.

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