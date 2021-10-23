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В Каунасе расследуют возможную подделку документов о вакцинации от COVID-19, сообщает LRT.
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Подозревают, что в систему e.sveikatа могли вводить данные о вакцинации, хотя на самом деле люди прививаться не приходили. У полиции есть данные о том, что таким образом данные о вакцинации Janssen могли получить три человека.

"Сработали наши системы внутреннего контроля, мы зафиксировали это и передали информацию полиции", – сказал LRT директор Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша.

Прокуратура начала расследование. Пока подозрения никому не предъявлены. После того как выяснили возможное нарушение, работница центра была уволена.

Напомним, что ранее поступала информация о подделке документов в Пакруойской семейной клинике: ее работники установили, что одна из работниц могла подделать данные о результатах анализа на антитела, в результате несколько человек могли нелегально получить "паспорта возможности".

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