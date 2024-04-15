В Каунасе проводится профилактика легионеллеза с помощью термошока — не забудьте открыть краны

После проведения профилактики легионеллеза и в конце отопительного сезона начнутся гидравлические испытания сети централизованного теплоснабжения. Во время этих испытаний в трубопроводы подается вода под высоким давлением для выявления дефектов, также временно прекращается подача теплой воды потребителям.
Потребители могут легко узнать, когда и как долго в их доме будет отсутствовать горячая вода, на сайте Кауно энергия, введя адрес своего дома.
Информацию о временном прекращении подачи горячей воды можно получить и по SMS. Потребителям, желающим получать такие уведомления, предлагается связаться с информационным центром "Мано Каунас" по телефону 0 800 20 000 и обновить свои контактные данные.
Следует открыть краны не менее чем на 5 минут
Во время термической дезинфекции жильцы квартиры должны открутить все краны горячей воды в квартире, включая душ, не менее чем на 5 минут в указанное диспетчером время. При такой температуре бактерии легионеллы погибают.
Следует также знать, что согласно гигиеническим нормам, температура горячей воды всегда должна быть не менее 50 °C, так как именно при такой температуре легионеллы не размножаются. Если вы заметили, что температура воды в вашей квартире не соответствует норме, обратитесь к менеджеру или управляющему здания, чтобы обеспечить соблюдение требований по профилактике легионеллеза.