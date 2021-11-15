aA
В 11 ч. около Каунасского муниципалитета собрались участники акции протеста против введения "паспорта возможностей" для детей с 12 лет.

Цель акции - обратить внимание на то, что введение этого требования дискриминирует часть детей и может привести к психологическим проблемам среди подростков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Минздрав Литвы представил жителям новые рекомендации (46)

Минздрав Литвы представил жителям новые рекомендации....

Представлен новый пакет мер по борьбе с коронавирусом в Литве (86)

Правительство Литвы в среду на заседании обсудило ряд...

Новшества в сфере вакцинации: планируют прививать детей с 5 лет

Лавирование на полосе с препятствиями. Так сейчас...

В Литве планируются новые ограничения в связи с COVID-19 (50)

В среду правительство Литвы обсудит новые ограничения...

Около здания правительства Литвы прошла акция протеста против "паспорта возможностей" для детей с 12 лет (8)

В понедельник у здания правительства Литвы прошла...

TOP новостей

Не привился – можешь лишиться работы: в Литве возвращаются к вопросу обязательной вакцинации (62)

Латвия разрешила работодателям увольнять непривитых...

Протестовавшие в Вильнюсе и Каунасе родители призывали не прививать детей и обратились к Шимоните

В понедельник в Вильнюсе и в Каунасе состоялись акции...

Šiuo metu prekiaujama įvairiausių gamintojų respiratoriais, tačiau reikia atidžiai žiūrėti kas ant jų rašoma

С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах (31)

С понедельника в Литве в общественных местах можно...

Одному гражданину предъявлены подозрения в связи с угрозами в адрес главы Минздрава  терроризируют и других министров (20)

Одному гражданину предъявлены подозрения в связи с...

После введения новых требований в аптеках фиксируется рост числа покупателей (4)

С 15 ноября в публичных местах в Литве можно носить...