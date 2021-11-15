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В 11 ч. около Каунасского муниципалитета собрались участники акции протеста против введения "паспорта возможностей" для детей с 12 лет.
Цель акции - обратить внимание на то, что введение этого требования дискриминирует часть детей и может привести к психологическим проблемам среди подростков.
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