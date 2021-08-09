Сильный ливень в Каунасе начался после 12 ч.: за несколько минут выпало столько осадков, что во дворах и на улицах образовались лужи и реки. Гремел гром.
"Я уже хотела выехать из дома, только еще говорила с коллегой по телефону. Вдруг пошел ливень, даже связь прервалась", – рассказала Эгле из Каунаса.
Ливень пошел неожиданно и длился всего 5 минут. Синоптики прогнозируют, что осадки вернутся в Каунас около 15 ч. По их данным, ожидается гроза.
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