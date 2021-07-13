Водители, объезжая дерево, ехали по Ратушной площади, где движение запрещено. Пожарные-спасатели сказали, что это не единственное дерево поваленное во время ненастья.

В деревне Мартинава молния ударила в здание и оно загорелось.

Каунасцы рады ливню, однако метеорологи говорят, что после ливней жара не прекратится.

"Ливень в Каунасе! Наконец-то можно подышать нормальным воздухом", – радовалась жительница города.

Согласно данным eumetrain.org, дожди сегодня возможны в юго-восточных районах Литвы, будут идти ливни с грозами и градом.