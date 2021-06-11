В Каунасе прошел сильный ливень и град

"Проспект Саванорю плывет, машины стоят, включив аварийку", – пишут в фейсбуке жители.





По данным Литовской гидрометеорологической службы, сильный ливень в 15 ч ожидается в Алитусе и его районах, а в 19 ч. - в Вильнюсе. Около 20 ч. ненастье придет в Укмерге.