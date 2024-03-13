В Каунасе пройдет ярмарка Казюкас 2024

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В Каунас вновь возвращается ставшая уже традиционной ярмарка Казюкас 2024. Ярмарка пройдет 22-23-24 марта на острове Немана у стадиона "Арена Жальгирис" (пр. Короля Миндаугаса, 50), об этом пишет портал Kas vyksta Kaune.

В выходные на три дня соберутся участники ярмарки: фермеры, пчеловоды, пекари, ремесленники, художники, резчики по дереву, изготовители верб, представители национального наследия, пивовары, кузнецы, ремесленники и многие другие.

Вас пригласят отведать разнообразные национальные блюда и деликатесы, а также насладиться деревенским квасом и пивом. Лучшие рестораны и заведения общественного питания Литвы приготовят и предложат разнообразные горячие блюда, уху, жареную и копченую рыбу.

Также будут организованы специальные "дворики", где отдельные группы производителей представят свою продукцию и уникальность своей деятельности, а также отдельные культурные программы.

На фестивале выступят народные музыкальные коллективы, пройдут игры и танцы, демонстрации и мастер-классы народных умельцев, сюрпризы и веселье.

Для маленьких посетителей будет работать парк аттракционов с каруселью, различными подвижными играми и забавами, катанием на пони и отдельной культурной программой.

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