В Каунасе проходит фестиваль "Ночи в ботаническом саду"

10–14 июля в парке ждет лазерное шоу, танцующие фонтаны, светоинсталляции. Визуальная часть программы подарит незабываемые впечатления: в прудах установлены почти 100 фонтанов, освещенных прожекторами и лазерами, фонтаны будут танцевать под музыку разных жанров. На двух больших водных экранах будут показывать цветы и картины на тему дня.
Всего на территории парка появится 20 разных инсталляций. Ждет и концертная программа с участием популярных групп – BEISSOUL & EINIUS, GJAN, SISTERS ON WIRE и JAUTÌ.
Каждая ночь посвящена новой теме.
11 июля пройдет Ночь роз, в этот вечер выступит GJAN с группой.
12 июля состоится Ночь ароматов с массой развлечений, семинаров, шоу мод и танцев. Состоится авторский концерт Каунасского музыкального театра „Далеко… Давно… Там… Был…“.
13 июля состоится программа Литовские поля и леса – Ночные тайны. Выступит группа SISTERS ON WIRE.
14 июля состоится Ночь летних цветов, посвященная коллекции цветов-однодневок, их в ботаническом саду около 500! Выступит группа JAUTÌ.
11, 13 и 14 июля программа будет начинаться с 17 ч и длиться до 1 ч. Начало концертов – с 20:30 ч.
12 июля программа начнется с 15 ч и продлится до 1 ч.
Адрес: Каунас, ул. Ж.Э.Жилиберо, 4
Мероприятия платные, билеты можно купить в кассе или на сайте www.medusa.lt.