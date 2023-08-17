В Каунасе - предупреждения об угрозе обрушения жилого дома: приняты решительные меры

"Многолетнее небрежное отношение и отказ жильцов привести в порядок свои балконы привели к тому, что сегодня вы видите именно такие балконы. Они представляют опасность для окружающих, для прохожих и для самих жильцов", - говорит староста Марюс Швейкаускас. Администратор дом запрещает пользоваться жителям балконами в аварийном состоянии.

Собеседник говорит, что управляющий многоквартирным домом был вынужден пойти на радикальные меры - огородить балконы и не пускать на них людей, поскольку. Сколько бы ни проводилось собраний, жильцы не могут прийти к общему согласию по поводу ремонта балконов.

Этот многоквартирный дом администрирует каунасская компания "Butų ūkis". По словам ее руководителя Марюса Заборскаса, балконы этого дома уже давно поражены коррозией.