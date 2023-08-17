В Каунасе - предупреждения об угрозе обрушения жилого дома: приняты решительные меры

"Многолетнее небрежное отношение и отказ жильцов привести в порядок свои балконы привели к тому, что сегодня вы видите именно такие балконы. Они представляют опасность для окружающих, для прохожих и для самих жильцов", - говорит староста Марюс Швейкаускас. Администратор дом запрещает пользоваться жителям балконами в аварийном состоянии.
Собеседник говорит, что управляющий многоквартирным домом был вынужден пойти на радикальные меры - огородить балконы и не пускать на них людей, поскольку. Сколько бы ни проводилось собраний, жильцы не могут прийти к общему согласию по поводу ремонта балконов.
Этот многоквартирный дом администрирует каунасская компания "Butų ūkis". По словам ее руководителя Марюса Заборскаса, балконы этого дома уже давно поражены коррозией.
"Мы администрируем этот дом с 2022 года, и в прошлом году предложили жильцам несколько вариантов решения проблемы. Первое — это ремонт балконов. Второе - принять участие в программе реновации многоквартирных домов, третье - принять участие в программе охраны культурного наследия города Каунаса. Однако жители бездействуют, необходимое количество голосов не набирается, поэтому процесс застопорился", - говорит Заборскас.
Если решение не будет принято, говорит Заборскас, то управляющий возьмет на себя инициативу и приведет в надлежащий вид отдельные балконы, находящиеся в худшем состоянии.