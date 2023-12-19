В Каунасе повышается плата за парковку

"За" повышение проголосовало 23 депутата горсовета, против — 13, один — воздержался.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис и члены его семьи взяли самоотвод и в голосовании не участвовали. Основной причиной этого стала прямая заинтересованность в принимаемом правовом акте.