В Каунасе построят новый пешеходный мост

Вигимантас Абрамавичус, начальник управления строительства муниципалитета, говорит, что цель строительства — это улучшение соединения между Вилиямполе и Старым городом.

Ожидается, что разрешение на строительство будет получено в этом году, после чего начнется поиск подрядчика. По словам Абрамавичуса, строительство может занять полтора года.

Судя по проектным предложениям, мост не только обеспечит удобный доступ, но и будет гармонировать с окружающей средой.

"Ось нового моста не планируется прямой — мост плавно изгибается как по вертикали, так и по горизонтали, как будто повторяя линии улиц Старого города", — говорится в сообщении муниципалитета.

Мост будет рассчитан на пешеходное и велосипедное движение, его ширина составит 6,5 метра, а длина — около 297 метров.