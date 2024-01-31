В Каунасе построят новый пешеходный мост

Вигимантас Абрамавичус, начальник управления строительства муниципалитета, говорит, что цель строительства — это улучшение соединения между Вилиямполе и Старым городом.
Ожидается, что разрешение на строительство будет получено в этом году, после чего начнется поиск подрядчика. По словам Абрамавичуса, строительство может занять полтора года.
Судя по проектным предложениям, мост не только обеспечит удобный доступ, но и будет гармонировать с окружающей средой.
"Ось нового моста не планируется прямой — мост плавно изгибается как по вертикали, так и по горизонтали, как будто повторяя линии улиц Старого города", — говорится в сообщении муниципалитета.
Мост будет рассчитан на пешеходное и велосипедное движение, его ширина составит 6,5 метра, а длина — около 297 метров.
Муниципалитет Каунаса уже давно готовится к строительству пешеходного моста от Алексотаса до острова Нямунаса. В ноябре было объявлено, что если не найдутся подрядчики, которые построят мост за 12,5 миллиона евро, муниципалитет увеличит бюджет проекта.
Тендер был объявлен повторно, и в настоящее время заявки проверяются. По словам Абрамавичуса, ожидается, что подрядчик будет выбран в феврале, контракт будет заключен и строительство начнется.