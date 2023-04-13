В Каунасе - полицейская операция: люди окружили дом и не выпускали полицию, пока правоохранители не нашли ребенка

"Это ужасно - полиция только что нашла ребенка, все соседи плачут, жалко этого ребенка, ведь над ним могли издеваться, его спрятали в тайник под лестницей - чулан", - рассказал Delfi.lt о необычных событиях вечера среды женщина.

Полицейских вызвали жители квартала частных домов около 20.30 час. - они засняли на телефон, как 13-14-летний мальчик перепрыгнул через забор и проник в дом через террасу. Жители, обратившиеся в полицию, рассказали, что ребенок направился в дом скандально известного наставника молодежи и главы общественного учреждения „Mokinio karjera" Ремигиюса Якштиса.

Р. Якштис год назад был осужден за сексуальные домогательства к нескольким мальчикам, в настоящее время в суде рассматривается еще одно дело против Р. Якштиса, которое связано не только с домогательствами но и с возможным сексуальным насилием. Кроме того, полиция проводит не одно расследование по поводу возможных совершенных преступлений.

Как рассказали жители, вызвавшие полицию к Р. Якштису, которому суд запретил общаться с несовершеннолетними, сотрудники полиции не обнаружили в арендованном коттедже мальчика. Арендатор и находившихся с ним молодые мужчины также утверждали, что его там не было.

“Но люди утверждали, что он был там — когда этот мальчик забрался в дом, перепрыгнув через забор, собрались все соседи, окружив территорию, он никак не мог оттуда уйти”, — рассказала женщина.

По ее словам, сотрудники полиции хотели уехать, но более 20 жителей квартала не пустили их и пригрозили снова вызвать другую бригаду, пока не будет найден ребенок, которого, возможно, прячут. Тогда правоохранители связались по телефону с владельцем коттеджа, он дал разрешение на взлом тайника, оборудованного в доме. И в нем был найден несовершеннолетний ребенок.

"Р. Якштиса полицейские забрали в свой автомобиль, прибыл и вызванный им адвокат”, — рассказала свидетельница скандального события.

По ее словам, о том, что Р. Якштис, осужденный за преступления на сексуальной почве и в настоящее время снова находящийся под подозрением, проживает в этом жилом квартале, соседи узнали только из Delfi.lt, когда вышла публикация о детях, подвергшихся сексуальному насилию.

"Это, может быть уже третий раз, когда вызываем полицию — и раньше мы замечали и не одного ребенка, но полиция их не находила, а на следующее утро видели, как он уезжал с ребенком", — рассказала соседка.

По ее словам, сотрудники полиции и на этот раз не были склонны верить рассказам жильцов, но все изменилось, когда хозяин коттеджа дал разрешение на розыск ребенка и даже порчу имущества в случае необходимости.

Delfi.lt пытался связаться с Р. Якштисом, но он не отвечал на телефонные звонки. В тоже время жители намекали, что полицейские, вероятно, отпустят Р. Якштиса.

“Как же так — ведь с ним нашли ребенка”, — недоумевали они.

Как уже писал Delfi.lt, Р. Якштис казался подросткам едва ли не самым идеальным человеком на свете — всегда спешил на помощь, подбадривал и даже утешал, когда это было нужно. “Моя цель — изменить в Литве отношение людей к школьника, обеспечить их работой, возможностями обучения, чтобы их не списывали со счетов”, — говорил ранее в интервью Р. Якштис, который рассказывал, как мать оставила его в детском доме, когда он был еще младенцем, позже он попал в учреждение опеки и только когда достиг совершеннолетия, он узнал трагическую историю своей семьи.

Кристина Мишинене, руководитель Центра по борьбе с торговлей людьми и их эксплуатацией, не скрывала возмущения, услышав историю, в которую попали многие несовершеннолетние – ведь Р. Якштис зарекомендовал себя как успешный наставник молодежи, сотрудничал со многими учебными заведениями, возил детей в международные лагеря и даже говорил о возможности съемок в фильмах производства „Netflix".

А на самом деле, как выяснилось, во время этих поездок он предлагал мальчикам “расслабиться и выйти из зоны комфорта”. В другом деле, рассмотренном чуть более года назад, директор общественного учреждения „Mokinio karjera“ признался в сексуальных домогательствах к четырем несовершеннолетним в отелях Польши и Германии. Невероятно, но за эти преступления Р. Якштис был приговорен к одному году тюремного заключения, в течение которого осужденному запрещалось посещать учреждения, где учатся или проживают несовершеннолетние, а также запрещалось общаться с несовершеннолетними детьми.

Суд, рассматривающий уголовное дело, пришел к выводу, что Р. Якштис в октябре 2020 г. в отелях Варшавы и Берлина совершил действия сексуального характера в отношении четырех детей, которые "могут вызвать сексуальное возбуждение у лиц моложе шестнадцати лет, преждевременный интерес к сексуальным отношениям, нездоровое, искаженное представление об отношениях между полами".

"Я не могу объяснить, почему я это сделал", — сказал Р. Якштис, который признал себя виновным в суде.