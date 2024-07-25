В Каунасе открыта еще одна скульптура

Жилинскас увековечил скульптора Зикараса, имя которого неотделимо от символом независимой Литвы. Зикарас был разработчиков первых литовских монет, его скульптуры - „Свобода“, „Книгоноша“, памятник „Неизвестному солдату“, а также бюсты известных людей - являются украшением Каунаса.
„Каунас стал музеем под открытым небом, в котором много историй о городе и известных людях, которые в нем жили. Работы Зикараса важны не только для Каунаса, но и для всей Литвы. Мы надеемся, что скульптура привлечет больше внимания к музею Зикараса, чтобы люди познакомились с его работами и наследием“, – сказал мэр города Висвальдас Матийошайтис.
Скульптура выполнена в полный рост Зикараса. Она стоит на постаменте из серого гранита с медной табличкой, на которой видна подпись скульптора. Скульптура стоит у калитки в музей, приглашая посетителей.