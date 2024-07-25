В Каунасе открыта еще одна скульптура

„Каунас стал музеем под открытым небом, в котором много историй о городе и известных людях, которые в нем жили. Работы Зикараса важны не только для Каунаса, но и для всей Литвы. Мы надеемся, что скульптура привлечет больше внимания к музею Зикараса, чтобы люди познакомились с его работами и наследием“, – сказал мэр города Висвальдас Матийошайтис.