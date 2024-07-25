2024.07.25 12:41

В Каунасе открыта еще одна скульптура

 
ru.DELFI.lt
Šalia Pelėdų kalno iškilo bronzinė Juozo Zikaro skulptūra
Šalia Pelėdų kalno iškilo bronzinė Juozo Zikaro skulptūra
ФОТО: Kauno miesto savivaldybės nuotr.

В Каунасе появилась еще одна скульптура Артураса Жилинскаса. Новый акцент Каунаса посвящен профессору, первому профессиональному скульптору Литвы Юозасу Зикарасу. Бронзовая скульптура установлена рядом с домом-музеем Зикараса, сообщает Каунасский муниципалитет.

Жилинскас увековечил скульптора Зикараса, имя которого неотделимо от символом независимой Литвы. Зикарас был разработчиков первых литовских монет, его скульптуры - „Свобода“, „Книгоноша“, памятник „Неизвестному солдату“, а также бюсты известных людей - являются украшением Каунаса.

„Каунас стал музеем под открытым небом, в котором много историй о городе и известных людях, которые в нем жили. Работы Зикараса важны не только для Каунаса, но и для всей Литвы. Мы надеемся, что скульптура привлечет больше внимания к музею Зикараса, чтобы люди познакомились с его работами и наследием“, – сказал мэр города Висвальдас Матийошайтис.

Скульптура выполнена в полный рост Зикараса. Она стоит на постаменте из серого гранита с медной табличкой, на которой видна подпись скульптора. Скульптура стоит у калитки в музей, приглашая посетителей.

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