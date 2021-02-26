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В каунасской ледовой арене открылся центр вакцинации от COVID-19: сейчас там прививают жителей старше 80 лет.
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Эта ледовая арена из-за пандемии еще не была открыта. Сейчас сюда приезжают жители города старшего возраста, которым делают прививки от коронавируса.

После вакцинации пожилые люди 15 минут остаются под наблюдением в большом зале. Врачи следят за соблюдением безопасной дистанции между людьми.

По словам главы Каунасской поликлиники Паулюса Кибиша, центр вакцинации был открыт, когда поступила информация о том, что в скором времени в Литву будет поступать большое количество вакцины и можно будет увеличить масштабы вакцинации.

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"На сегодняшний день в Каунасе привиты 2,5% горожан. Если мы хотим привить хотя бы 70% популяции, масштабы вакцинации надо увеличивать. В этом центре поставленную цель можно осуществить в течение 85 дней", – сказал Кибиша.

По словам главы поликлиники, если будет достаточное количество вакцины, в этом центре можно ежедневно прививать по 4000-6000 человек, а если подключить частные клиники, то можно будет прививать в общей сложности по 10 000 человек в день. Но пока все упирается в поставки вакцины.

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