В Каунасе от коронавируса уже прививают учителей, в Вильнюсе и Клайпеде вакцинация начнется на следующей неделе

По словам главы Антакальнисской поликлиники Эвалдаса Навицкаса, Вильнюс отстает, поскольку в столице больше представителей приоритетных групп. Учителей планируют прививать со следующей недели.

"Отдел просвещения уже подготовил предварительные списки, мы пытаемся тестировать систему регистрации в интернете, чтобы люди получали уведомления. (...) Я надеюсь, что завтра-послезавтра системы запустят, и первые учителя получат смс-сообщения", – сказал он LRT.

По словам Навицкаса, на этой неделе в Вильнюсе планируют завершить вакцинацию работников учреждений здравоохранения и провизоров. В Клайпеде до сих пор привиты работники трех образовательных учреждений. Процесс там остановился, поскольку не хватило вакцины. Там также планируют продолжить вакцинацию на следующей неделе.

"Все всякого сомнения, это зависит от количества вакцины, но мы хотим как можно скорее привить работников системы образования, поскольку мы видим, что там коронавирус распространяется", – сказал LRT заместитель главы администрации Клайпедского муниципалитета Андрюс Добранскис.

После вакцинации работников системы образования начнут прививать жителей старше 80 лет.

По данным Департамента статистики, первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привили 74 000, или 2,7% человек, двумя – 25 000, или 0,9%.