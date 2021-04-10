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За все время с начала вакцинации от COVID-19 в Каунасе использовали уже больше 100 000 доз вакцины. Символически стотысячным человеком, получившим прививку, стала жительница Каунаса Эмилия, ее привили 9 апреля вечером. Женщина была одой из 3715 привитых в пятницу каунасцев. Всего одной дозой вакцины в Каунасе привиты 20% жителей города.
В Каунасе от коронавируса привили 100 000 жителей
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Врачи, работающие в каунасском центре вакцинации, надеются улучшить этот результат в субботу и использовать все запасы вакцины. На следующей неделе появится еще 7000 доз вакцины Pfizer. Эта вакцина пойдет на вакцинацию пенсионеров - группа 65+.

С 10 апреля пенсионеры Каунаса уже могут регистрироваться на вакцинацию и привиться Pfizer (Comirnaty) с начала следующей недели. Запасов, которые поступят, должно хватить на всех. Каунасцы регистрируются на сайте vakcinavimas.kaunas.lt.

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"Половина пенсионеров в Каунасе уже привита. Однако этого недостаточно, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Каунас учел призывы президента ускорить вакцинацию людей этой группы, мы должны максимально снизить существующий риск. Поэтому новая партия все пойдет для пожилых людей. Сейчас важно, чтобы сами люди не медлили и прививали, поскольку это может быть жизненно важным решением. В данном случае пожилые люди нуждаются в помощи молодых родственников или знакомых, чтобы они помогли зарегистрироваться", – сказал мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис.

По количеству привитых жителей в группе 65+ Каунас занимает четвертое место после Неринги, Бирштонаса и Юрбаркского района. За 4 дня на этой неделе в Каунасе привили 14 000 человек, а в субботу количество привитых составит больше 17 000.

В Каунасе одной дозой привиты 19,98% всех жителей, а двумя - 9%.

После того как достигнуто 20% привитых жителей (общий показатель по Литве 16,59%) – можно надеяться на снижение количества больных в реанимации, а со временем госпитализируемых с COVID-19 больных.

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