В Каунасе организуется акция протеста против мэра

Созвать каунасцев на протест побудили не только невыполненные обещания семьи Матийошайтисов уйти с российского рынка, но и то, что литовцы, работающие в "Вичюнай-Русь", на международных встречах представляют себя представителями российской пищевой промышленности, говорят организаторы протеста.
Организующий акцию протеста "День рождения политического лицемерия. Два годика" Рокас Повилюс говорит, что во время мероприятия возле муниципалитета будет установлен "праздничный" стол со специальным тортом, а жителям Каунаса по случаю этой "годовщины" также будет предложено написать пожелания Матийошайтисам на открытках.
"Мы оказываем давление на членов совета (в том числе и на "Единый Каунас"), чтобы они проявили свою стойкость и подписались за такую процедуру", - сказал Elta Р. Повилюс.
В пятницу оппозиция Каунаса инициировала интерпелляцию В. Матийошайтису
В пятницу фракция Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), находящаяся в оппозиции Каунасского городского совета, начала сбор подписей членов совета для интерпелляции мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису.
Как указано в пресс-релизе, процедура прекращения полномочий мэра инициируется ввиду появившейся в публичном пространстве 14 марта информации о том, что руководство компании "Вичюнай-Русь", входящей в группу Vičiūnų grupė, одним из владельцев которой является мэр Каунаса В. Матийошайтис, при посредничестве посольства России на Кубе и посольства Кубы в Москве встречалось с министром пищевой промышленности Кубы и его представителями в Москве.