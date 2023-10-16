В Каунасе официально начинается отопительный сезон

"После объявления начала отопительного сезона отопление не будет включаться внезапно во всех зданиях – сам процесс занимает несколько дней", - сказала руководитель Отдела модернизации, администрирования жилищного хозяйства и энергетики Каунасского самоуправления Каролина Сакалаускене.

"Отапливаться или нет – дело каждого многоквартирного дома. Люди имеют право сами решать, когда включать отопление в своем доме. Однако важно, чтобы температура помещений многоквартирного дома соответствовала гигиеническим нормам", - добавила К. Сакалаускене.

По данным Каунасского городского самоуправления, отдельные многоквартирные дома могут принять решение о начале отопительного сезона большинством голосов на собрании совладельцев дома. О решении жильцов информируется поставщик тепла, а оператор систем отопления и горячего водоснабжения физически включает отопление и корректирует параметры, отмечается в сообщении муниципалитета.