В Каунасе официально начинается отопительный сезон

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
Каунасское городское самоуправление информирует, что с понедельника будут отапливаться многоквартирные дома. Как указывает самоуправление, на этой неделе начали отапливать садики-ясли, школы, социальные и медицинские учреждения.

"После объявления начала отопительного сезона отопление не будет включаться внезапно во всех зданиях – сам процесс занимает несколько дней", - сказала руководитель Отдела модернизации, администрирования жилищного хозяйства и энергетики Каунасского самоуправления Каролина Сакалаускене.

"Отапливаться или нет – дело каждого многоквартирного дома. Люди имеют право сами решать, когда включать отопление в своем доме. Однако важно, чтобы температура помещений многоквартирного дома соответствовала гигиеническим нормам", - добавила К. Сакалаускене.

По данным Каунасского городского самоуправления, отдельные многоквартирные дома могут принять решение о начале отопительного сезона большинством голосов на собрании совладельцев дома. О решении жильцов информируется поставщик тепла, а оператор систем отопления и горячего водоснабжения физически включает отопление и корректирует параметры, отмечается в сообщении муниципалитета.

В прошлом году отопительный сезон в Каунасе начался 17 октября, а годом ранее – 27 сентября.

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