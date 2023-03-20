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В понедельник в Каунасе и его окрестностях начинаются учения "Stiprus vilkas 2023" (Сильный волк 2023) пехотной бригады "Geležinis Vilkas" (Железный волк) Вооруженных сил Литвы. Во время учений, которые продлятся до четверга, в город будут перемещены штабы нескольких воинских частей, а их личный состав будет обучаться планированию и проведению оборонительных операций, сообщают Вооруженные силы Литвы.
В Каунасе начинаются учения военной бригады "Железный волк"
© Lietuvos kariuomenė

На учениях будут тренироваться штабы батальонов в составе бригады "Железный волк", поэтому военнослужащие, размещенные в различных частях города, не будут проводить публичных операций, не будут использовать имитационные боеприпасы – для планирования и проведения операций будут использоваться информационные системы ведения боя. Участникам учений будет смоделирована активность сил противника, а штабы и командиры воинских частей, с учетом обстановки, будут отрабатывать принятие необходимых решений. В учениях со своим штабом в Каунасе примут участие и союзники – это боевая группа батальона передовых сил НАТО, размещенных в Литве, отмечается в пресс-релизе.

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