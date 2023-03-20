В Каунасе начинаются учения военной бригады "Железный волк"

На учениях будут тренироваться штабы батальонов в составе бригады "Железный волк", поэтому военнослужащие, размещенные в различных частях города, не будут проводить публичных операций, не будут использовать имитационные боеприпасы – для планирования и проведения операций будут использоваться информационные системы ведения боя. Участникам учений будет смоделирована активность сил противника, а штабы и командиры воинских частей, с учетом обстановки, будут отрабатывать принятие необходимых решений. В учениях со своим штабом в Каунасе примут участие и союзники – это боевая группа батальона передовых сил НАТО, размещенных в Литве, отмечается в пресс-релизе.