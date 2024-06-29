В Каунасе начинают отмечать столетие Праздника песен

„Если вы приедете хотя бы на полтора часа раньше, то не только избежите ожидания в пробках, но и сможете выбрать лучшее место. В субботу на остановках возле Долины песен будут курсировать дополнительные автобусы и троллейбусы. Мы призываем вас оставить свои автомобили дома и отправиться на мероприятие по открытию на общественном транспорте или пешком“, - цитируется в сообщении заместителя мэра Каунаса Мантаса Юргутиса.