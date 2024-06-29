В Каунасе начинают отмечать столетие Праздника песен

По данным городского муниципалитета, ожидается, что мероприятие посетят около 10 тысяч участников и зрителей. Поэтому желающим увидеть открытие Праздника песни рекомендуется прибыть на место проведения на 1,5 часа раньше и воспользоваться общественным городским транспортом.
„Если вы приедете хотя бы на полтора часа раньше, то не только избежите ожидания в пробках, но и сможете выбрать лучшее место. В субботу на остановках возле Долины песен будут курсировать дополнительные автобусы и троллейбусы. Мы призываем вас оставить свои автомобили дома и отправиться на мероприятие по открытию на общественном транспорте или пешком“, - цитируется в сообщении заместителя мэра Каунаса Мантаса Юргутиса.
По словам организаторов мероприятия, более раннее прибытие зрителей в Долину Песен очень важно для участников, которые начнут занимать свои места на сцене за 20 минут до начала мероприятия.
„Нужно понимать, что чем больше отвлекающих факторов, тем тяжелее артистам. (...) Если свободных мест нет, было бы полезно иметь с собой плед“, — говорит координатор Дней песен в Каунасе Дангуоле Бейнарите.
При этом муниципалитет обращает внимание на то, что в день мероприятия с 16.30 до 18.00 в городе интенсивнее будут курсировать троллейбусы № 5, 7, 13, 14, 15 и 16, а также маршрутные автобусы 6А, 34, 57.
После праздника запланирован дополнительный общественный транспорт – с 21 часа троллейбусы маршрутов 1, 5, 7, 13, 14, 15, 16 и автобусы 3, 6А, 18, 34, 38, 39, 47 будут ходить чаще.
Тем, кто планирует приехать на мероприятие на автомобиле, рекомендуется воспользоваться парковками, расположенными вдали от Долины песен, парковочными местами на подземной автостоянке на площади Венибес, многоэтажной автостоянкой на улице К. Донелаче, а также Арена Žalgirio, торговые центры Akropolis ir Molas, а также автостоянками у автовокзала.
Сообщается также, что в субботу с 19.30 до 23.00 доступ на аллею Пяркунаса со стороны Пародос калнас будет возможен только для местных жителей и участников фестиваля. В это время до Долины песен можно будет добраться пешком, пройдя от стадиона Дарюса и Гиренаса и спортивного зала до парков Ажуолинаса или Витаутаса.