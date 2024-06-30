В Каунасе начался юбилейный Праздник песни: собрались тысячи людей

Под звуки произведения Зиты Бружайте „100 мгновений“ на сцену вышли глава Литовского национального центра культуры Саулюс Ляуса и дирижеры Праздника песни, которым вручили регалии юбилейного торжества. Символически зажгли жертвенники Праздника песни, исполнили гимн Литвы.
„Сегодня Каунас вручает большой и замечательный подарок всей Литве, возрожденную Долину песен. Каунасцы могут гордиться, поскольку это сделано на их деньги. До сих пор не могу понять, как это сакральное место могли отдать в частные руки. Я рад, что мы вернули это пространство. Сердце поет, когда видишь Долину песен такой живой“, – сказал мэр города Висвалдас Матийошайтис.
Он вручил особую награду - статуэтку Витиса - художественному руководителю Праздника песни в Каунасе и руководителю программы Праздника песни в Вильнюсе Дангуоле Бейнарите. Министр культуры Симонас Кайрис вручил ей высшую награду министерства „Неси свой свет и верь“.
„Мы - особый народ. Мы те, кто не разрушает, а созидает, кто не разрушает, а сохраняет, кого нельзя поставить на колени, нельзя заставить замолчать, наш народ самый оптимистичный в вопросе будущего ЕС, а молодежь - самая счастливая в мире. И я верю, что перед этим Праздником песни его создатели именно так и представляли этот день, мы воплотили их мечту. Здесь, в Каунасе, родилось оптимистическое творение - Праздник песни. Оно родилось вместе с независимостью страны, с архитектурой модернизма, с мечтой о будущем. Наконец, через песни мы распространили весть о нашей независимости, песней возвестили о том, что рухнул железный занавес, а сегодня мы поем о нашей традиции, о нашей современности, о свободе и уникальности“, – сказал министр культуры.
Первый Праздник песни состоялся 23 и 25 августа 1924 года в Каунасе . „День песни“ открыл президент Александрас Стульгинскис, призвав исполнить гимн страны, его исполнил хор 3500 певцов и нескольких десятков тысяч зрителей.
Праздник существует 100 лет. Он рос и расширялся, многие мероприятия перенесли в Вильнюс, но Каунас остается важным местом в истории праздника. Поэтому и в этом году Праздник песни начался с „Дня песни“ в Каунасе.
29 июня – 6 июля в Вильнюсе и Каунасе зрителей ждут 14 мероприятий с участием 37 000 человек.
На Праздник песни съехались композиторы, сценографы, режиссеры. В Литву на праздник съехались тысячи литовцев из 21 страны мира.
10 из 14 мероприятий Праздника песни можно посетить бесплатно.