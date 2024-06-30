2024.06.30 07:16

В Каунасе начался юбилейный Праздник песни: собрались тысячи людей

 
Юрате Жуолите
ru.DELFI.lt
Jubiliejinė Dainų diena Kaune “Miškais kalnai žaliuoja“
Jubiliejinė Dainų diena Kaune “Miškais kalnai žaliuoja“
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В каунасской Долине песен прошло особое мероприятие – начало столетнего Праздника песни. На открытии праздника, который продлится неделю, собрались почти 4000 исполнителей. Кроме того, собралось около 10 000 зрителей.

Под звуки произведения Зиты Бружайте „100 мгновений“ на сцену вышли глава Литовского национального центра культуры Саулюс Ляуса и дирижеры Праздника песни, которым вручили регалии юбилейного торжества. Символически зажгли жертвенники Праздника песни, исполнили гимн Литвы.

„Сегодня Каунас вручает большой и замечательный подарок всей Литве, возрожденную Долину песен. Каунасцы могут гордиться, поскольку это сделано на их деньги. До сих пор не могу понять, как это сакральное место могли отдать в частные руки. Я рад, что мы вернули это пространство. Сердце поет, когда видишь Долину песен такой живой“, – сказал мэр города Висвалдас Матийошайтис.

Он вручил особую награду - статуэтку Витиса - художественному руководителю Праздника песни в Каунасе и руководителю программы Праздника песни в Вильнюсе Дангуоле Бейнарите. Министр культуры Симонас Кайрис вручил ей высшую награду министерства „Неси свой свет и верь“.

„Мы - особый народ. Мы те, кто не разрушает, а созидает, кто не разрушает, а сохраняет, кого нельзя поставить на колени, нельзя заставить замолчать, наш народ самый оптимистичный в вопросе будущего ЕС, а молодежь - самая счастливая в мире. И я верю, что перед этим Праздником песни его создатели именно так и представляли этот день, мы воплотили их мечту. Здесь, в Каунасе, родилось оптимистическое творение - Праздник песни. Оно родилось вместе с независимостью страны, с архитектурой модернизма, с мечтой о будущем. Наконец, через песни мы распространили весть о нашей независимости, песней возвестили о том, что рухнул железный занавес, а сегодня мы поем о нашей традиции, о нашей современности, о свободе и уникальности“, – сказал министр культуры.

Первый Праздник песни состоялся 23 и 25 августа 1924 года в Каунасе . „День песни“ открыл президент Александрас Стульгинскис, призвав исполнить гимн страны, его исполнил хор 3500 певцов и нескольких десятков тысяч зрителей.

Праздник существует 100 лет. Он рос и расширялся, многие мероприятия перенесли в Вильнюс, но Каунас остается важным местом в истории праздника. Поэтому и в этом году Праздник песни начался с „Дня песни“ в Каунасе.

29 июня – 6 июля в Вильнюсе и Каунасе зрителей ждут 14 мероприятий с участием 37 000 человек.

На Праздник песни съехались композиторы, сценографы, режиссеры. В Литву на праздник съехались тысячи литовцев из 21 страны мира.

10 из 14 мероприятий Праздника песни можно посетить бесплатно.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии