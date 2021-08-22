В Каунасе на видео попала нелегальная продажа "паспортов возможностей"

В пятницу вечером команда портала Kas vyksta Kaune провела эксперимент – пыталась попасть в 5 каунасских баров, где клиентов принимают только с "паспортом возможностей". У членов команды документа с собой не было, но у клуба Bardakas на аллее Лайсвес им предложили выход из ситуации.

"Когда мы стояли в очереди, другие ждавшие своей очереди клиенты предложили нам купить документ", – рассказал оператор Kas vyksta Kaune.





По его словам, это предложение заинтриговало, было решено тайно снять процесс. По словам оператора Kas vyksta Kaune, недалеко от бара Bardakas его с коллегой встретили двое мужчин, которые представили свой бизнес-план, подчеркнув, что он - нелегальный, но зато в бар с таким документом попадешь без проблем.

По словам "предпринимателей", документ можно подделать за 10 минут, стоить он будет 40 евро. Правда, мужчины предупредили - если код решат сканировать, то вход в бар будет закрыт, все сработает, если работникам бара достаточно взглянуть на код. На случай неудачи, "предприниматели" советовали сделать вид, что произошла ошибка и удалиться.

"Паспорт возможностей" – это бесплатный QR код, который получают переболевшие ковидом, привитые или получившие отрицательный результат теста на ковид люди. Он связан с системой e-sveikata.

В Литве за подделку документов грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.