Чтобы обеспечить очередность в приоритетном порядке, по словам главы поликлиники Повиласа Кибиши, сначала привьют жителей 80 лет и старше.
Такой порядок вакцинации указан в приказе министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса. Пациентов других групп будут прививать, когда получат больше вакцины.
"Жители регистрируются очень активно, списки составляют без каких-то проблему, поэтому скоро начнется вакцинация. Мы надеялись начать ее в конце недели, но из-за того, что вакцину доставили с опозданием, начнем вакцинацию жителей старше 80 лет на следующей неделе", – сказал Кибиша.
Для удобства инвалидов в месте вакцинации их будут ждать у специального подъемника, поэтому при регистрации важно указать, что человеку нужна помощь в передвижении.
Всем зарегистрировавшимся о месте, дате и времени вакцинации сообщат с помощью смс-сообщений. Прививать будут только тех, кто не болел COVID-19, у кого нет аллергии на продукты, лекарства и прививки. Перед вакцинацией надо заполнить специальный вопросник и согласие.
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