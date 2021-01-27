"В чем причина? На ул. Вайдилос, в Панемуне на земле лежат электрические столбы", – интересовались читатели портала.

На видео видно, что столбы лежат на пешеходной дорожке. По словам снявшей видео женщины, упали четыре столба. Электричество на ул. Вайдилос пропало в 9 ч. утра, сразу же съехались машины аварийной службы Energijos skirstymo operatorius (ESO). По словам читателей, электричества нет на нескольких улицах Панемуне.

По данным на 8 ч. 27 января в Каунасском регионе из-за оборванных мокрым снегом проводов без электричества остались 8300 домашних хозяйств.

Представитель ESO Паулюс Калмантас сказал порталу Kas vyksta Kaune, что причина, по которой упали столбы на ул. Вайдилос, пока неясна.

"Проводам снег не страшен, как и для столбов. Из-за снега могут ломаться деревья, они падают на провода, обрывают их или могут стать причиной падения столбов", – сказал специалист.

Калмантас заметил, что ситуация осложнена тем, что снег мокрый и его много, это мешает работе специалистов.э