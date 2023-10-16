В Каунасе массово эвакуировали образовательные учреждения, в Казлу Руде введен план "Щит"

"Поинтересуйтесь, как проходит эвакуация. Конечно, бомб в школах не будет, но вокруг идут войны, надо пользоваться возможностью поиграть в эвакуацию. Вот сейчас сообщают, что бомба взорвется в 12 ч., поэтому дети до 12 ч. сидят на уроках, потом эвакуируются, как будто этот бомбист очень честный человек и бомбу раньше времени не активирует.
Потом детей эвакуируют и говорят, стойте у входа в школу… Это чтобы детей стеклом порезало и кирпичами закидало во время взрыва? Есть возможность, значит, надо репетировать реальные эвакуации, поскольку такие как сейчас лучше и не проводить", – писал в редакцию Kas vyksta Kaune читатель в 11.51 ч.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис 16 октября сообщил, что все образовательные учреждения, получившие письма, должны были эвакуироваться до 12 ч.
Такое решение было принято, поскольку ночью пришло 1500 электронных писем с угрозами взрывов. В них сообщалось, что взрыв произойдет в 12.12 ч.
Сообщения о взрывах не подтвердились. К счастью, в понедельник подобных инцидентов не было.
"Ничто не взорвалось. Поступило 1200 звонков, во всех случаях ведется проверка, ничего подозрительного не обнаружено", – сказал в понедельник Матонис.
В понедельник были эвакуированы ученики столичных школ.
Директор вильнюсской частной школы Saulės Ирена Баранаускене сказала LNK, что надо реагировать, даже если нет признаков реальной угрозы.
Правда, она признала, что это мешает учебному процессу, рассматривают даже переход на удаленное обучение.
"Во всем мире на подобные сообщения реагируют серьезно и всегда. И мы реагирует, только думаем, что будет, если это затянется, может, надо перейти на удаленное обучение, поскольку это мешает учебному процессу. Но и мысли нет, что не надо реагировать", – сказала Баранаускене.
Может, возможно организовать процесс обучения на улице?
Баранаускене сказала, что серьезный урок провести невозможно, но кое-что можно сделать и на улице: "Например, сейчас было заседание совета учеников гимназии. У учителя химии небольшая группа учеников, он с ними взял компьютеры и сидит в машине, работает".
Если такие письма будут и во вторник, то в четверг и пятницу гимназия будет работать удаленно, сказала директор.
Мэр Казлу Руды Мантас Варашка рассказал, как обстояли дела в его городе.
"Между школой Элмы и Спортцентром был обнаружен рюкзак, содержимое которого было неизвестно. По решению правоохраны, была проведена эвакуация, закрыта территория, введен план "Щит". Спецслужбы выясняют, что в рюкзаке. Детям ничто не угрожает", – сообщил мэр.