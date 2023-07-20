В Каунасе из дома опеки похищены дети: полиция начала расследование, многочисленные подразделения ищут троих малышей

"18 июля около 09.55 в Каунасе, на ул. П. Плехавичюса, у ворот детского благотворительного центра Pastogė супруги Инга (1983 г.р.) и Миндаугас (1981 г.р.) Вильчинскасы самовольно забрали своих троих детей (2018 г.р., 2016 г.р., 2014 г.р.). Возможно, они уехали на автомобиле VW (немецкая регистрация).

Уже после появления этой публикации, в среду днем, полиция распространила просьбу о помощи в обнаружении детей.

Представитель прокуратуры Раса Стунджене сказала, что дети пока не найдены, в настоящее время их интенсивно ищут.

Каунасская окружная полиция только подтвердила, что начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 156 УК, которой предусмотрена ответственность за похищение ребенка отцом или матерью.

По данным Delfi, детей забрали во вторник из приюта Pastogė. Руководитель учреждения Гражина Диджбалене отказалась что-то рассказывать об этом событии, ссылаясь на проведение досудебного расследования.

Граждан, знающих о местонахождении несовершеннолетних и их родителей, видевших их, заметивших указанный автомобиль или могущих предоставить любую значимую информацию, просьба звонить по телефону неотложной помощи 112", – объявила полиция.

Прославил Целофанас

Драму этой семьи и историю об изъятии детей в начале июня транслировал житель Каунасского района Антанас Кандротас-Целофанас. Опубликованные им видеозаписи, в которых отец комментирует ситуацию, в фейсбуке набрали полмиллиона просмотров.

Сейчас, когда мы связались с А. Кандротасом, он сказал, что ничего не знает о том, что отец забрал из приюта своих детей. Целофанас сказал, что в последний раз он общался с ним в эти выходные.

"Он наверняка уже уехал из Литвы, гарантирую, – сказал А. Кандротас. – Если ему это удалось, поздравляю, такой мой комментарий и напишите. Но я ничего не знаю. Попробую ему позвонить, но если он исчез с этими детьми, то наверное и все, он человек толковый".

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