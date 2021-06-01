В Каунасе еще один протест: дети хотят в школу, а родители выступают против тестирования

Не всем родителям понравилось, что дети младших классов могли вернуться в школу при условии регулярного тестирования.
"Союз семей" объявил акции протеста у муниципалитетов 1 июня, в 14 часов. Мэрам вручили требование вернуть детей в школы без обязательного тестирования.
В Каунасе на акцию протеста пришли люди с детьми. Полицейские не разрешили собравшимся взрослым рисовать мелками на новом тротуаре около муниципалитета, но творчество детей не пресекали. Дети писали: "хочу в школу", "школа – не больница".
Участники этих акций протеста заявляют, что обязательное тестирование разделили общество и детей, дети, родители которых не подписывают разрешение на тестирование, не могут ходить в школы. На вопрос, почему родители не разрешают тестировать детей на Covid-19, каунасцы заявили, что нелогично тестировать здоровых детей, что методика тестирования до конца неясна, нет гарантии, что тестирование безопасно для детей.
Представитель "Союза семей" Арвидас Даунис сказал, что цель акции – протест против тестирования детей на Covid-19. Он назвал действующие требования дискриминацией.
Даунис напомнил, что детям автоматически дозволена любая деятельность, которую разрешает наличие "паспорта возможностей", но в школу они почему-то ходить не могут.
"Дети не представляют опасности друг для друга, вот в чем суть. Мне кажется, от коронавируса в Литве дети не умирали", – наполнил он.
На замечание, что дети могут принести болезнь в семью, Даунис ответил, что, по его мнению, дети болезнь не распространяют, если болеют бессимптомной формой.
Представитель администрации Каунасского муниципалитета Она Гуцявичене сказала, что в школы вернулись 79% детей начальной школы и 94% двенадцатиклассников.
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