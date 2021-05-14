aA
Врачи Каунасской больницы Литовского университета медицинских наук отмечают, что тяжелые формы COVID-19 могут появиться и у детей, хотя и реже, чем у взрослых.
Vaikas ligoninėje.
Vaikas ligoninėje.
© Shutterstock

Заведующая детского отделения этой больницы Мария Маренгольцене сказала, что даже после легкой формы коронавируса у детей могут проявиться разные последствия болезни.

"Стало больше пациентов, которые жалуются на постоянную усталость, головную боль, проблемы ЖКТ, но исследования не показывают каких-то болезней. Тогда делаем тест на антитела. Если их находим, можно сделать вывод, что ребенок переболел коронавирусом и все эти расстройства - его последствия", – сказала врач.

Статьи по теме:
Неринга остается самым активным самоуправлением по вакцинации
Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковид на дому  (15)

По ее словам, обычно, если коронавирусом заболевают родители, детей не проверяют, если у них нет симптомов или болезнь протекает в легкой форме. Однако примерно через два месяца родители начинают беспокоится, они видят, что состояние ребенка не улучшилось и даже ухудшилось. Специальное лечение в таком случае не назначается – назначают режим усиленного питания и отдыха.

За все время пандемии в Каунасе лечение проходили 80 детей.

Врач приемного отделения Дарюс Варашкявичюс сказал, что более тяжелые формы COVID-19 бывают у детей старшего возраста - 12-17 лет.

Самому младшему пациенту было 2 месяца.

Большая часть пациентов жалуется на температуру, вялость, обезвоживание, сильный кашель, рвоту и понос.

Детский пульмонолог Эугениюс Гришка сказал, что COVID-19 особенно опасен для детей с хроническими заболеваниями дыхательных путей пациентов после трансплантации органов, онкобольных детей. У детей, по его словам, проявляются такие же симптомы COVID-19, как и у взрослых.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ученые призвали к повторному расследованию происхождения SARS-CoV-2 (17)

Ведущие ученые - молекулярные биологи и иммунологи -...

Коронавирус в Литве: 1125 новых случаев, скончались 12 человек (15)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1125 новых случаев...

Литва получила 43,2 тыс доз вакцин Moderna, AstraZeneca и Janssen (6)

В четверг в Литву было доставлено 43,2 тыс. доз вакцин...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы обратилась к участникам марша: проявляйте осторожность, риск очень высок

В субботу, 15 мая, в Литве состоится " Большой марш в...

Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковид на дому (15)

В Вильнюсе и Вильнюсском регионе уже некоторое время...

"Вакцина на карте": почему белорусы не спешат прививаться? (38)

По темпам вакцинации населения Беларусь занимает место...

Чтобы уменьшить очереди, Regitra меняет порядок приема желающих зарегистрировать авто

С 28 мая 2021 г. Regitrа меняет порядок обслуживания клиентов...

Полиция подготовилась к "Маршу в защиту семей", будут перекрыты некоторые улицы (28)

В субботу, 15 мая, в Литве состоится " Большой марш в...