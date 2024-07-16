2024.07.16 16:17

В Каунасе без шума установили большую скульптуру: жители удивлены

 
ru.DELFI.lt
Kaune iškilmingai atidengta Aleksandro Jogailaičio skulptūra
Kaune iškilmingai atidengta Aleksandro Jogailaičio skulptūra
ФОТО: Kauno savivaldybės nuotr.

Пока велась дискуссия о памятнике президенту Альгирдасу-Миколасу Бразаускасу в Каунасе, в городе без особых обсуждений установили памятник князю Александру Ягеллончику. Его считают основателем литовского Паневежиса, сообщают журналисты телеканала LNK. Жители удивлены, оппозиция не жалеет критики, а мэр Висвальдас Матийошайтис гордится осуществлением еще одной идеи. Почему в Каунасе установлен памятник основателю Паневежиса?

Эта 6-метровая скульптура появилась в Каунасе в Парке спокойствия (Рамибес). Место, где установлена скульптура, было закрыто черными ширмами. Долгое время было непонятно, что происходит, сейчас выяснилось, что там установлена скульптура.

„Была инициатива со стороны бизнеса, красивый жест, украсит это место. У вас, может, ностальгия по четырем коммунарам?“, – сказал мэр города.

По его словам, вопрос, нужна ли скульптура, не возникал, ее отлили украинцы, которые уже сделали Погоню, установленную в Каунасе.

„Скульпторы - те же украинцы и слава Украине за хороших мастеров. В Литве нелегко найти мастера, который может сделать такую скульптуру“, – заметил Матийошайтис.

Каунасцам скульптура не мешает, но немногие могут ответить на вопрос, кто такой Александр Ягеллончик.

Kaune iškilmingai atidengta Aleksandro Jogailaičio skulptūra

„Это история. Пусть дети знают, какой была история, как мы жили, кто был нашими предками и т.д. Я только за“, – сказал о скульптуре один каунасец.

Жительница Каунаса на вопрос, какое историческое значение имеет Александр Ягеллончик, ответила, что надо подумать, связан ли он с Каунасом. „Наверное, да“, – сказал он.

„Когда ставишь памятник, надо спросить у людей, а не у тех, кто в твоем кабинете? Да, да понравилось бы. Своим всегда понравилось бы“, – заметил еще один каунасец.

Скульптура находится в Науяместисе. Это место для ее исторически не подходит, рядом находится аллея Памяти партизан. Но якобы место выбрали люди. Из 300 000 каунасцев в опросе участвовали 1300. Больше половины проголосовали за этот парк.

Kaune iškilmingai atidengta Aleksandro Jogailaičio skulptūra

По словам историков, Александр Ягеллончик сделал много хорошего. Например, реформировал государственную канцелярию. При нем в Литве начали вести Литовские метрики. Однако он не считается сильным правителем, при нем ВКЛ утратило четверть своей территории, сказала представитель Каунасского военного музея Кристина Буцявичюте.

Kaune iškilmingai atidengta Aleksandro Jogailaičio skulptūra

Связь с Каунасом у него была – он дал возможность городу развивать экономический потенциал. „Именно при нем Каунас получил право на то, чтобы привезенные купцами вещи сначала должны были продавать на месте“, – сказала Буцявичюте.

„У нас здесь винегрет: от зеркальных быков до неясно чего еще. Должна быть комиссии исторической памяти“, – сказал лидер оппозиции Паулюс Лукшявичюс.

Матийошайтис убежден, что такое искусство нравится почти всем. „Всем на сто процентов не угодить. Чаще то, что делает муниципалитет, не нравится 5-10%. А так всем нравится“, – сказал мэр.

За время руководства Матийошайтиса в городе установили 120 памятников, скульптур и других акцентов.

Репортаж:

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии