В Каунасе без шума установили большую скульптуру: жители удивлены

Эта 6-метровая скульптура появилась в Каунасе в Парке спокойствия (Рамибес). Место, где установлена скульптура, было закрыто черными ширмами. Долгое время было непонятно, что происходит, сейчас выяснилось, что там установлена скульптура.
„Была инициатива со стороны бизнеса, красивый жест, украсит это место. У вас, может, ностальгия по четырем коммунарам?“, – сказал мэр города.
По его словам, вопрос, нужна ли скульптура, не возникал, ее отлили украинцы, которые уже сделали Погоню, установленную в Каунасе.
„Скульпторы - те же украинцы и слава Украине за хороших мастеров. В Литве нелегко найти мастера, который может сделать такую скульптуру“, – заметил Матийошайтис.
Каунасцам скульптура не мешает, но немногие могут ответить на вопрос, кто такой Александр Ягеллончик.
„Это история. Пусть дети знают, какой была история, как мы жили, кто был нашими предками и т.д. Я только за“, – сказал о скульптуре один каунасец.
Жительница Каунаса на вопрос, какое историческое значение имеет Александр Ягеллончик, ответила, что надо подумать, связан ли он с Каунасом. „Наверное, да“, – сказал он.
„Когда ставишь памятник, надо спросить у людей, а не у тех, кто в твоем кабинете? Да, да понравилось бы. Своим всегда понравилось бы“, – заметил еще один каунасец.
Скульптура находится в Науяместисе. Это место для ее исторически не подходит, рядом находится аллея Памяти партизан. Но якобы место выбрали люди. Из 300 000 каунасцев в опросе участвовали 1300. Больше половины проголосовали за этот парк.
По словам историков, Александр Ягеллончик сделал много хорошего. Например, реформировал государственную канцелярию. При нем в Литве начали вести Литовские метрики. Однако он не считается сильным правителем, при нем ВКЛ утратило четверть своей территории, сказала представитель Каунасского военного музея Кристина Буцявичюте.
Связь с Каунасом у него была – он дал возможность городу развивать экономический потенциал. „Именно при нем Каунас получил право на то, чтобы привезенные купцами вещи сначала должны были продавать на месте“, – сказала Буцявичюте.
„У нас здесь винегрет: от зеркальных быков до неясно чего еще. Должна быть комиссии исторической памяти“, – сказал лидер оппозиции Паулюс Лукшявичюс.
Матийошайтис убежден, что такое искусство нравится почти всем. „Всем на сто процентов не угодить. Чаще то, что делает муниципалитет, не нравится 5-10%. А так всем нравится“, – сказал мэр.
За время руководства Матийошайтиса в городе установили 120 памятников, скульптур и других акцентов.
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