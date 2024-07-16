В Каунасе без шума установили большую скульптуру: жители удивлены

Каунасцам скульптура не мешает, но немногие могут ответить на вопрос, кто такой Александр Ягеллончик.

„Скульпторы - те же украинцы и слава Украине за хороших мастеров. В Литве нелегко найти мастера, который может сделать такую скульптуру“, – заметил Матийошайтис.

По его словам, вопрос, нужна ли скульптура, не возникал, ее отлили украинцы, которые уже сделали Погоню, установленную в Каунасе.

„Была инициатива со стороны бизнеса, красивый жест, украсит это место. У вас, может, ностальгия по четырем коммунарам?“, – сказал мэр города.

Эта 6-метровая скульптура появилась в Каунасе в Парке спокойствия (Рамибес). Место, где установлена скульптура, было закрыто черными ширмами. Долгое время было непонятно, что происходит, сейчас выяснилось, что там установлена скульптура.

„Это история. Пусть дети знают, какой была история, как мы жили, кто был нашими предками и т.д. Я только за“, – сказал о скульптуре один каунасец.

Жительница Каунаса на вопрос, какое историческое значение имеет Александр Ягеллончик, ответила, что надо подумать, связан ли он с Каунасом. „Наверное, да“, – сказал он.

„Когда ставишь памятник, надо спросить у людей, а не у тех, кто в твоем кабинете? Да, да понравилось бы. Своим всегда понравилось бы“, – заметил еще один каунасец.