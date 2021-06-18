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Эту историю можно было бы назвать счастливой, если бы полиции удалось найти владельца потерянных средств. Почти месяц полиция каунасского комиссариата Сантакос пытается выяснить, кому принадлежат деньги, принесенные в комиссариат 12-летней девочкой в конце мая этого года. Девочка нашла деньги в Вилиямполе, однако владельца этой находки пока не удается отыскать.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

"Очень радуют такие гражданские поступки молодого поколения. Мы понимаем, что девочка могла оставить находку себе, но поступила иначе – принесла ее в полицию", – сказали представители комиссариата.

Пресс-секретарь Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала Delfi, что полиция не называет, сколько денег было найдено и точное место, где девочка их нашла. Она только отметила, что если бы "речь шла о 10 евро, то полиция не обращалась бы в СМИ".

Человека, которому принадлежат деньги, полиция просит обращаться к старшему следователю Реде Шимкуте по номеру 8 700 60684 или эл. почте reda.simkute@policija.lt.

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