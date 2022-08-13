В Каркле отдыхающие демонстрируют обнаженные тела

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В пятницу в Каркле начался одноименный музыкальный и развлекательный фестиваль. В первый день выступали молодые группы, вечеринка с участием репперов, вечер увенчал киносеанс. В субботу музыки было еще больше.