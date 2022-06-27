Обыкновенные тюлени распространены в северо-восточной части Атлантического океана и на берегах этого региона: около берегов Исландии, Норвегии, Голландии, Германии, Дании. Отдельный подвид этого тюленя обитает в Балтийском море.
"В северной части Балтийского моря живет балтийский подвид этого вида. У берегов Литвы этих животных фиксировали несколько раз. Одно раненое животное спасли работники Литовского морского музея. Мы впервые наблюдали этот вид в нашей акватории. А вот длинноносый тюлень у нас встречается часто", – указали работники регионального парка взморья.
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