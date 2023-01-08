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В канун Дня защитников свободы около парламента откроют новый мемориал 13 января, заслоняющий фрагмент баррикад, стоявших во время судьбоносных для страны событий 1991 года.
В канун Дня защитников свободы около парламента откроют новый мемориал
© DELFI / Andrius Ufartas

"Информируем, что парламентский мемориал 13 января уже отремонтирован и будет открыт для посетителей 12 января с 15 до 21.30 ч. и 13 января с 12.30 до 14.30 ч.", – сказано в комментарии парламентской канцелярии.

Ремонт мемориала был начат в сентябре 2021 года.

Мемориал двадцать лет назад был создан студией Vilniaus architektūros studija, которая выиграла в конкурсе, объявленном Департаментом культурного наследия и Союза архитекторов. Архитекторы сохранили аутентичный фрагмент защитных ограждений 1991 года и элементы малой архитектуры, которые охраняют как культурные ценности. По словам представителей парламентской канцелярии, другие фрагменты разобранной баррикады не охраняются.

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