В канун Дня коронации Миндаугаса на площади установили Триумфальную арку

Представитель Великокняжеского дворца Рамуне Шмигельските-Стукене сказала, что за триумфальным шествием можно будет наблюдать, находясь на Кафедральной площади, где будут установлены мониторы, и приветствовать шествие, когда оно появится на улице Пилес.

"Мы не будет точь-в-точь повторять историческую традицию, но сохраним основные моменты. Триумфатор в шествии - это только символическая фигура, мы живем не в королевстве, а в демократическом государстве. Важнейшее лицо шествия - современная Литовская армия. Ведь армия сегодня, та сила – наши сыны, дочери, которые идут защищать нас (...). Это не будет маскарад, толпа в маскарадной одежде. Там будут исторические костюмы, только они будут символическими фигурами прошлого", – сказала она.