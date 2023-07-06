06 июля 2023 г. 07:41

В канун Дня коронации Миндаугаса на площади установили Триумфальную арку

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Ekaterina Khvashchynskaya

В этом году 6 июля мы не только отмечаем 700-летие Вильнюса, но и празднуем 770-летний юбилей со дня коронации Миндаугаса. По этому случаю перед Великокняжеским дворцом была установлена Триумфальная арка. В четверг по Старому городу пройдет торжественное триумфальное шествие. Праздник увенчает исполнение "Национальной песни".

Представитель Великокняжеского дворца Рамуне Шмигельските-Стукене сказала, что за триумфальным шествием можно будет наблюдать, находясь на Кафедральной площади, где будут установлены мониторы, и приветствовать шествие, когда оно появится на улице Пилес.

"Мы не будет точь-в-точь повторять историческую традицию, но сохраним основные моменты. Триумфатор в шествии - это только символическая фигура, мы живем не в королевстве, а в демократическом государстве. Важнейшее лицо шествия - современная Литовская армия. Ведь армия сегодня, та сила – наши сыны, дочери, которые идут защищать нас (...). Это не будет маскарад, толпа в маскарадной одежде. Там будут исторические костюмы, только они будут символическими фигурами прошлого", – сказала она.

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