В столице зарегистрировано 1049 случаев смерти людей, болевших коронавирусом. В Литве зарегистрирован 6661 случай.
Если считать общую смертность в этом году, то в стране скончались 8432 человека. Это на 41,5% больше, чем год назад за тот же период.
В Вильнюсе с начала пандемии зарегистрировали 42 524 случая COVID-19. По данным Департамента статистики, сейчас болеют 2137 жителей, а 39 288 - выздоровели.
За последние 7 дней в столице провели 12 842 исследований и 7,9% результатов были положительными.
Всего за последнюю неделю в Литве на коронавирус проверили 50 529 образцов, из них 6% были положительными.
В Каунасе скончались 673 больных коронавирусом человека. В общей сложности коронавирусом в городе заболели 22 493 человека.
594 еще больны, а 21 189 - выздоровели.
В городе за неделю выявлено 4,2% положительных тестов (из 5728 образцов).
В Каунасе показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 214 на 100 000 жителей, в Шяуляй – 181, в Паневежисе – 209.
В Вильнюсском районе этот показатель составляет 297 случаев. Всего там зарегистрировано 7855 случаев инфекции. Болеют 280, выздоровели 7370 человек. За последние 7 дней количество положительных тестов в Вильнюсском районе составляет 8,9%.
В Каунасском районе было зарегистрировано 5824 случаев, болеют 169, выздоровели 5483 человека. За неделю проверили 1115 тестов, количество положительных результатов составляет 5,9%.
В Литве есть 13 муниципалитетов уровень заболеваемости в которых ниже 100 случаев на 100 000 жителей.
Меньше всего больных в Бирштонасе (50 случаев на 100 000), в Мажейкяйском районе (53) в Пакруойском районе (55).
В Клайпеде этот показатель составляет 299 случаев на 100 000 жителей.
Беспокойство вызывает Швенченский район, где уровень заболеваемости COVID-19 не снижается, за две недели там установили 645 новых случаев COVID-19 на 100 000 жителей. В Биржайском районе этот показатель составляет (431) в Купишкском районе (423).
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