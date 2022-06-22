"Дорогу просто смыло", – писала женщина в фейсбуке. Фотография сделана в деревне Пакертай. Дорога находится в 4 км от Жежмаряй, на пути в Стаклишкес. За час фото собрало 2100 реакций, им поделились 500 пользователей.

Пользователи сравнили это фото с появившимся в Вильнюсе граффити.