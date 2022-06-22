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В группе на фейсбуке "Что увидеть в Литве" сегодня внимание привлекла необычная фотография. Запечатлена дорога в Кайшядорском районе, на которой образовалась яма, поделившая дорогу на две части. Похоже, какое-то время этой дорогой пользоваться будет невозможно.
"Дорогу просто смыло", – писала женщина в фейсбуке. Фотография сделана в деревне Пакертай. Дорога находится в 4 км от Жежмаряй, на пути в Стаклишкес. За час фото собрало 2100 реакций, им поделились 500 пользователей.
Пользователи сравнили это фото с появившимся в Вильнюсе граффити.
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